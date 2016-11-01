العثور على جثة شاب بجانب الطريق في شيشاوة وأسباب وفاته مازالت غامضة ﻿

كشفت مصادر محلية أنه تم العثور على شاب في عقده الثاني، جثة هامدة بمحاذاة الطريق الرابطة بين بوابوض وسيدي المختار بإقليم شيشاوة.

شوف تيفي



كشفت مصادر محلية أنه تم العثور على شاب في عقده الثاني، جثة هامدة بمحاذاة الطريق الرابطة بين بوابوض وسيدي المختار بإقليم شيشاوة.

وحسب المصادر نفسها، فإن الضحية عثر عليه، صباح اليوم الخميس، بالجماعة القروية "رحالة"، غارقا في دمائه والى جانبه دراجة نارية من نوع "C 90"، ليتم إخطار السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان من أجل المعاينة، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي أودى بحياة الشاب العشريني.

وقد تم نقل جثة الشاب البالغ من العمر 27 سنة إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمدينة مراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة.



