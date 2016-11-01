شاحنة تدهس شابا في مراكش مات على الفور.. ﻿

دهست شاحنة من الحجم الكبير شابا في منتصف عقده الثاني، أردته قتيلا بمنطقة الفخارة بالجماعة القروية السعادة ضواحي مراكش.

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دهست شاحنة من الحجم الكبير شابا في منتصف عقده الثاني، أردته قتيلا بمنطقة الفخارة بالجماعة القروية السعادة ضواحي مراكش.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشاحنة دهست الشاب البالغ من العمر 26 سنة، بعد ظهيرة اليوم الخميس، حينما كان يقود دراجته النارية من نوع "C90"، وهو ما أثار صدمة لدى من عاينوا وقائع الحادثة.

وقد حلت عناصر الأمن بعين المكان، وتم تحرير محضر الحادثة فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات واقتياد السائق للتحقيق معه.



