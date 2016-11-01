عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية بسجن''فلوري'' ﻿

مباشرة بعدما تأجلت للمرة الثالثة على التوالي أمس الأربعاء ،جلسات مواجهة لمجرد مع غريمته لورا، بسبب عدم حضور الأخيرة إلى المحكمة، علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد مريض داخل زنزانته بسجن

شوف تيفي



مباشرة بعدما تأجلت للمرة الثالثة على التوالي أمس الأربعاء ،جلسات مواجهة لمجرد مع غريمته لورا، بسبب عدم حضور الأخيرة إلى المحكمة، علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد مريض داخل زنزانته بسجن ''فلوري'' بباريس.

و كشفت مصادر خاصة من باريس، أن سعد لمجرد يعاني من أزمة نفسية صعبة أجبرته منذ يوم أمس الأربعاء، على رفضه تناول الطعام الذي يُقدم له داخل زنزانته.

وكانت هيئة دفاع لمجرد قد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الإبقاء على سعد في الحبس.



