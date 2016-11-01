مثير..بعد السوريين والأفارقة..متسول ياباني يظهر في مدينة مراكش بمناسبة '' كوب 22'' ..شوفو أشنو دار ﻿

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، صورة لمواطن ياباني، حل بمدينة مراكش من أجل التسول، مستغلا تنظيم مؤتمر كوب 22.
وحسب متداولي هذه الصورة، فإن الياباني المتسول، يتجول في مدن العالم التي تعرف تنظيم مؤتمرات عالمية، مستغلا تواجد جنسيات مختلفة بها لكي يقوم بالتسول.
وأوضح المصدر بأن الياباني، يتسول الدراهم من المراكشيين ومن الأجانب المتواجدين بالمدينة الحمراء لكي يقضي عطلة ممتعة بالمغرب.
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