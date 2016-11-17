مثير.. تفكيك شبكة لترويج مواد غذائية ومستحضرات تنظيف مزيفة بفاس+صور ﻿

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية فاس المدينة، أول أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير علامات تجارية خاصة بمعلبات المواد الغذائية، وكذا علب مستحضرات التنظيف وترويج

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح المنطقة الأمنية فاس المدينة، أول أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير علامات تجارية خاصة بمعلبات المواد الغذائية، وكذا علب مستحضرات التنظيف وترويج مواد مضرة بالصحة العامة، وأوقفت اثنين من المشتبه فيهم.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى قيام المشتبه فيهما بتزوير علامات تجارية معروفة، واستغلالها في تعليب مواد غذائية تفتقر للشروط الصحية للاستهلاك، خاصة منها الأسماك، وكذا مواد التنظيف، قبل ترويجها في أسواق المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن عملية التفتيش المنجزة بمستودع يخص الموقوفين، مكنت من حجز كميات كبيرة من معلبات الأسماك ومواد التنظيف، بالإضافة إلى معدات ومواد أولية تستعمل في إعادة التلفيف، ودراجة ثلاثية العجلات ومبالغ مالية.

وقد تم وضع أحد الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع شريكه لبحث قضائي في انتظار تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



