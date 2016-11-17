مثير وبالصور.. بعد الكشف عن تورطها في الإيقاع بسعد لمجرد.. النشطاء يهاجمون الجزائرية زاهية دهار ويصفونها بالعاهرة ﻿

مباشرة بعد الكشف عن تورط الجزائرية زاهية دهار في الإيقاع بالفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، قام المغاربة وعشاق المعلم بالعالم العربي بالهجوم على هذه الجزائرية

"شوف تيفي"



مباشرة بعد الكشف عن تورط الجزائرية زاهية دهار في الإيقاع بالفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، قام المغاربة وعشاق المعلم بالعالم العربي بالهجوم على هذه الجزائرية في صفحتها بالفايسبوك، حيث قام العديد منهم بالكشف عن فضائحها من خلال التعليق على صورها التي ظهرت بها عارية.



وطالب عشاق النجم سعد لمجرد القضاء الفرنسي بالتحقيق مع هذه الجزائرية حتى تظهر حقيقة تورطها في الإيقاع بالفنان المغربي، مؤكدين في الوقت ذاته عن ثقتهم الكبيرة في نزاهة العدالة الفرنسية.



وتجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية، أشارت إلى أن دهار المتورطة في قضية سعد لمجرد، سبق أن ورطت كل من نجمي المنتخب الفرنسي لكرة القدم كريم بنزيمة وفرانك ريبري بقضايا مماثلة وأدخلتهما القضاء بعدما أقاما علاقات جنسية معها.

