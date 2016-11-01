 المغرب مشا بعيد في الطاقات المتجددة، ويحقق 42 في المائة من رؤية 2020 وها كيفاش ﻿
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المغرب مشا بعيد في الطاقات المتجددة، ويحقق 42 في المائة من رؤية 2020 وها كيفاش

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 19:56 المغرب مشا بعيد في الطاقات المتجددة، ويحقق 42 في المائة من رؤية 2020 وها كيفاش | بوليتيك
المغرب مشا بعيد في الطاقات المتجددة، ويحقق 42 في المائة من رؤية 2020 وها كيفاش
تزامنا مع تنظيم المغرب للمؤتمر العالمي للمناخ ''كوب 22'' بمدينة مراكش، أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن توقيعها لعقد تصل قيمته الإجمالية إلى 220 مليون دولار، لأجل تشغيل وتطوير ثلاث محطات كهربائية بسعة

شوف تيفي

تزامنا مع تنظيم المغرب للمؤتمر العالمي للمناخ "كوب 22" بمدينة مراكش، أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن توقيعها لعقد تصل قيمته الإجمالية إلى 220 مليون دولار، لأجل تشغيل وتطوير ثلاث محطات كهربائية بسعة 170 ميغاوات في المغرب، حسب ما كشف عنه موقع قناة cnn حسب بلاغ أصدرته الشركة المعنية.

وستعمل هذه المحطات الجديدة بالطاقة الشمسية، وهي المحطات التي تندرج في إطار مشروع ضخم الذي أعلن عنه المغرب سابقا، والذي يهدف إلى اعتماد الطاقات المتجددة.

وحسب المصدر ذاته فإن شركة رينيوكو التي أطلقتها مؤخرا شركة أكوا بواور هي التي ستتكلف بالمشروع المذكور، والذي سيكون عبارة عن ثلاث المحطة الأولى في ورزازات بقيمة 70 ميغاوات، والثانية بسعة 80 ميغاوات في العيون، والثالثة بسعة 20 ميغاوات والثالثة بسعة 20 ميغاوات في بوجدور كما سيتم العمل في المشروع بشراكة مع شركة تشنت الصينية، وشركتي ستريلنغ أند ويلسون وشابورجي بالونجي الهنديتين، وستبدأ الشركة العمل في المشروع العام القادم وستمتد الأشغال إلى ما يقارب 12 شهرا من العمل.

جدير بالذكر أن "أكوا بواور" شريك رسمي في مشروع نور، إذ أنجزت محطة نور 1 بمدينة ورزازات، في انتظار بناء محطتي 2 و3.



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