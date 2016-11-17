 بالصور : محتجون يطالبون عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في إعتقال ثلاثة موظفين ﻿
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بالصور : محتجون يطالبون عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في إعتقال ثلاثة موظفين

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 19:43 بالصور : محتجون يطالبون عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في إعتقال ثلاثة موظفين | بوليتيك
بالصور : محتجون يطالبون عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في إعتقال ثلاثة موظفين
كما ذكرت ''شوف تيفي'' في مقال سابق، نظم نقابيون وموظفون أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري صبيحة اليوم حوالي الساعة 12 زوالا، وقفة إحتجاجية تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والكاتبة العامة للوزارة

شوف تيفي 


كما ذكرت "شوف تيفي" في مقال سابق، نظم نقابيون وموظفون أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري صبيحة اليوم حوالي الساعة 12 زوالا، وقفة إحتجاجية تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والكاتبة العامة للوزارة بالخروج عن صمتهما إتجاه إعتقال ثلاثة موظفين تابعين للوزارة على خلفية وفاة "سماك " الحسيمة محسن فكري.

وأضافت مصادر "شوف تيفي" أن المحتجين الذين ينتمي غالبيتهم لنقابة الإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، طالبوا عزيز أخنوش والكاتبة العامة للوزارة، بتحمل مسؤوليتهم، في الإعتقال الذي طال ثلاثة من زملائهم عقب الحدث المؤلم الذي راح ضحيته "محسن فكري" بشاحنة للنفايات بالحسيمة.

وإستنادا لذات المصادر، رفع المحتجون شعارات تندد بالصمت المطبق للوزارة والتهرب من مسؤوليتها السياسية والإدارية، حيث أوضح المحتجون في شعاراتهم بأن الموظفين المعتقلين طبقوا المساطر القانونية المعمول بها، والمسطرة من طرف الوزارة.

وطالب المحتجون بلجان تحقيق لجميع الموانئ بالمغرب، للوقوف على حقيقة معاناة الموظفين، ولكشف اللوبيات التي تنشط في قطاع الصيد البحري للوصول للحقيقة، وليس تقديم موظفين كأكباش فداء.

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الفلاحة الصيد البحري المحتجين المغرب الشعارات أخنوش شوف تيفي

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