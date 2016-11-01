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الملك يغادر مطار مراكش في إتجاه إيتيوبيا بحضور رئيس الحكومة بن كيران

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 19:26 الملك يغادر مطار مراكش في إتجاه إيتيوبيا بحضور رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك
الملك يغادر مطار مراكش في إتجاه إيتيوبيا بحضور رئيس الحكومة بن كيران
غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار مراكش- المنارة الدولي، اليوم الخميس، متوجها إلى جمهورية إثيوبيا، في زيارة رسمية، تشمل عددا من الدول الإفريقية الشقيقة.

شوف تيفي

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار مراكش- المنارة الدولي، اليوم الخميس، متوجها إلى جمهورية إثيوبيا، في زيارة رسمية، تشمل عددا من الدول الإفريقية الشقيقة.

ولدى مغادرة الملك مطار مراكش- المنارة الدولي، استعرض تشكيلة من الحرس الملكي، قبل أن يتقدم للسلام عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس.

كما تقدم للسلام على الملك الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد بوحاميد العلوي مفتش القوات الملكية الجوية، والكونتر أميرال مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية، والجنرال دو بريكاد لحسن إمجان مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني .

وإستنادا لقصاصة لوكالة الأنباء المغربية تقدم للسلام على الملك القائم بأعمال سفارة إثيوبيا بالمغرب، ووالي جهة مراكش- آسفي عامل عمالة مراكش عبد الفتاح البجيوي، والمنتخبون، وممثلو السلطات المحلية.

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