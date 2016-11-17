بالصورة:بعد فيديو فضيحته الجنسية.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي في أول لقاء مباشر مع جمهوره بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي:
كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" كشف، الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أنه سيحيي سهرة فنية اليوم الخميس 17 نونبر الجاري بإحدى الملاهي الليلية بالدار البيضاء.
و نشر الصنهاجي عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة علق عليها " بفضل حبكم سهرة اليوم ستكون اكيد ناجحة ان شاء الله ... جميع الاماكن حجزت.."
في سياق متصل كشفت مصادرنا،أن سعيد الصنهاجي ،سيبدأ جولته بإيطاليا ابتداء من يوم السبت المقبل و التي ستستمر لمدة أسبوع.
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