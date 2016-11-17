بالصورة:بعد فيديو فضيحته الجنسية.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي في أول لقاء مباشر مع جمهوره بالدار البيضاء ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' كشف، الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أنه سيحيي سهرة فنية اليوم الخميس 17 نونبر الجاري بإحدى الملاهي الليلية بالدار البيضاء.



شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" كشف، الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أنه سيحيي سهرة فنية اليوم الخميس 17 نونبر الجاري بإحدى الملاهي الليلية بالدار البيضاء.

و نشر الصنهاجي عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة علق عليها " بفضل حبكم سهرة اليوم ستكون اكيد ناجحة ان شاء الله ... جميع الاماكن حجزت.."



في سياق متصل كشفت مصادرنا،أن سعيد الصنهاجي ،سيبدأ جولته بإيطاليا ابتداء من يوم السبت المقبل و التي ستستمر لمدة أسبوع.









