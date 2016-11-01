سيدة حاولت إدخال القرقوبي لإبنها بعكاشة بالبيضاء..وها شنو وقع ليها ﻿

أحالت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي على النيابة العامة سيدة وشخص متورطين في حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

"شوف تيفي"



أحالت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي على النيابة العامة سيدة وشخص متورطين في حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها أن المعنية بالأمر تم إيقافها من طرف موظفات السجن المحلي بعد أن تم العثور بحوزتها على علبة عصير بها كمية 87 قرص مهلوس مدسوسة محاولة إدخالها إلى ابنها المعتقل.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث مع المعنية بالأمر أفضى إلى تحديد مواصفات مزودها بهذه المادة المحظورة، ليتم إيقافه بتراب ابن امسيك وتم إخضاعه لتدابير البحث حول المنسوب إليه، وقد تم تقديم المعنيين بالأمر إلى العدالة فور استكمال جميع الإجراءات الضرورية من أجل تهمة حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.