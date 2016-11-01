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بان كي مون يشيد بالجهود الدولية للملك محمد السادس لمواجهة التغيرات المناخية

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 18:53 بان كي مون يشيد بالجهود الدولية للملك محمد السادس لمواجهة التغيرات المناخية | بوليتيك
بان كي مون يشيد بالجهود الدولية للملك محمد السادس لمواجهة التغيرات المناخية
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس بمراكش، بريادة الملك محمد السادس، في حشد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية.

شوف تيفي 


أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس بمراكش، بريادة الملك محمد السادس، في حشد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال بان كي مون، خلال الحدث رفيع المستوى حول الأجندة الشاملة للعمل من أجل المناخ، "أعرب عن امتناني وتقديري واحترامي لريادة الملك محمد السادس والتزامه الشخصي بتعبئة هذا العمل العالمي والإقليمي من أجل تغير المناخ".

وأضاف بان كي مون حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "البلد الذي يستضيفنا، المغرب، اشتغل إلى جانب تحالف من ثلاثين دولة ومؤسسة تنموية كبرى لاعتماد مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة قائلا "هذه الشراكة ستساعد على إرساء نظام غذائي أكثر صمودا بالقارة وسيدفع بجهود تفعيل أهداف التنمية المستدامة"، مضيفا "أنا سعيد للغاية لرؤية عدد كبير من الدول الإفريقية تتعبأ من أجل التغير المناخي".

وتهدف المبادرة المغربية لتكيف الفلاحة الإفريقية، التي أعرب قادة الدول الإفريقية المجتمعين في إطار قمة العمل الإفريقية الأولى التي انعقد أمس الأربعاء بمراكش عن التزامهم بها، إلى تحسين خصوبة التربة الإفريقية، وترشيد استعمال المياه، وتحسين تدبير المخاطر المناخية على الفلاحة الإفريقية.

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