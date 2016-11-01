عاجل:الجزائرية زاهية الدهار تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد و هذا سر علاقتها بلورا بريول ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المحبوس بفرنسا على خلفية اغتصابه فتاة فرنسية،كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، أن الجزائرية الأصل زاهية دهار لها علاقة بلورا بريول التي اتهمت النجم

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في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المحبوس بفرنسا على خلفية اغتصابه فتاة فرنسية،كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، أن الجزائرية الأصل زاهية دهار لها علاقة بلورا بريول التي اتهمت النجم المغربي باغتصابها، زاعمةً أنها هي من حرضتها للإيقاع بلمجرد.

وأشارت التقارير الإعلامية أن دهار سبق أن ورطت كل من لاعبي المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة وفرانك ريبري بقضايا مماثلة وأدخلتهما القضاء بعدما أقاما علاقات جنسية معها.



وكانت هيئة دفاع لمجرد قد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الإبقاء على سعد في الحبس.

وتأجلت أمس الأربعاء مجدداً جلسات مواجهة لمجرد مع غريمته لورا، بسبب عدم حضور الأخيرة إلى المحكمة.