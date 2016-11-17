عاجل: الموت كاد أن يخطف نجمة ذوفويس ﻿

تعرضت الفنانة السورية نور عرقسوسي،نجمة ''ذو فويس'' لحادثة سير خطيرة نجت منها بأعجوبة يوم أمس أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل.

شوف تيفي

تعرضت الفنانة السورية نور عرقسوسي،نجمة ''ذو فويس'' لحادثة سير خطيرة نجت منها بأعجوبة يوم أمس أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل.

ونشرت عرقسوسي عبر حسابها على تطبيق ''انستغرام'' صورة لسيارتها معلقةً: ''ألف حمد وشكر لله أولا و من دعوات الوالدين الطيبة ومن محبتكم نجيت من حادث سير مروع في دمشق صباح هذا اليوم''.