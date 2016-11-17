 عاجل: الموت كاد أن يخطف نجمة ذوفويس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية بسجنفلوري | ثقافة و فنون

عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية

مثير..بعد السوريين والأفارقة..متسول ياباني يظهر في مدينة مراكش بمناسبة كوب 22 ..شوفو أشنو دار | مجتمع

مثير..بعد السوريين والأفارقة..متسول ياباني يظهر في مدينة مراكش بمناسبة '' كوب 22'' ..شوفو أشنو دار

مثير.. تفكيك شبكة لترويج مواد غذائية ومستحضرات تنظيف مزيفة بفاس+صور | حوادث و حقوق

مثير.. تفكيك شبكة لترويج مواد غذائية ومستحضرات تنظيف مزيفة بفاس+صور

مثير وبالصور.. بعد الكشف عن تورطها في الإيقاع بسعد لمجرد.. النشطاء يهاجمون الجزائرية زاهية دهار ويصفونها بالعاهرة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد الكشف عن تورطها في الإيقاع بسعد لمجرد.. النشطاء يهاجمون الجزائرية زاهية دهار

المغرب مشا بعيد في الطاقات المتجددة، ويحقق 42 في المائة من رؤية 2020 وها كيفاش | بوليتيك

المغرب مشا بعيد في الطاقات المتجددة، ويحقق 42 في المائة من رؤية 2020 وها كيفاش

بالصور : محتجون يطالبون عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في إعتقال ثلاثة موظفين | بوليتيك

بالصور : محتجون يطالبون عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية في إعتقال ثلاثة موظفين

الملك يغادر مطار مراكش في إتجاه إيتيوبيا بحضور رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك

الملك يغادر مطار مراكش في إتجاه إيتيوبيا بحضور رئيس الحكومة بن كيران

بالصورة:بعد فيديو فضيحته الجنسية.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي في أول لقاء مباشر مع جمهوره بالدار البيضاء | ثقافة و فنون

بالصورة:بعد فيديو فضيحته الجنسية.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي في أول لقاء مباشر مع جمهوره بالدار

سيدة حاولت إدخال القرقوبي لإبنها بعكاشة بالبيضاء..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

سيدة حاولت إدخال القرقوبي لإبنها بعكاشة بالبيضاء..وها شنو وقع ليها

حكومة ''المهدي المنتظر''

عاجل: الموت كاد أن يخطف نجمة ذوفويس

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 18:23 عاجل: الموت كاد أن يخطف نجمة ذوفويس | ثقافة و فنون
عاجل: الموت كاد أن يخطف نجمة ذوفويس
تعرضت الفنانة السورية نور عرقسوسي،نجمة ''ذو فويس'' لحادثة سير خطيرة نجت منها بأعجوبة يوم أمس أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل.

شوف تيفي

 

تعرضت الفنانة السورية نور عرقسوسي،نجمة ''ذو فويس'' لحادثة سير خطيرة نجت منها بأعجوبة يوم أمس أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل.

ونشرت عرقسوسي عبر حسابها على تطبيق ''انستغرام'' صورة لسيارتها معلقةً: ''ألف حمد وشكر لله أولا و من دعوات الوالدين الطيبة ومن محبتكم نجيت من حادث سير مروع في دمشق صباح هذا اليوم''.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نجمة ذو فويس حادثة سير خطيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية بسجنفلوري | ثقافة و فنون

عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية بسجن''فلوري''

مثير وبالصور.. بعد الكشف عن تورطها في الإيقاع بسعد لمجرد.. النشطاء يهاجمون الجزائرية زاهية دهار ويصفونها بالعاهرة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد الكشف عن تورطها في الإيقاع بسعد لمجرد.. النشطاء يهاجمون الجزائرية زاهية دهار ويصفونها بالعاهرة

بالصورة:بعد فيديو فضيحته الجنسية.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي في أول لقاء مباشر مع جمهوره بالدار البيضاء | ثقافة و فنون

بالصورة:بعد فيديو فضيحته الجنسية.. الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي في أول لقاء مباشر مع جمهوره بالدار البيضاء

عاجل:الجزائرية زاهية الدهار تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد و هذا سر علاقتها بلورا بريول | ثقافة و فنون

عاجل:الجزائرية زاهية الدهار تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد و هذا سر علاقتها بلورا بريول

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: الملك محمد السادس في جولة ثانية بإفريقيا لتعزيز العلاقات المغربية الإفريقية | خبر اليوم
منذ 26 دقيقة

خبر اليوم: الملك محمد السادس في جولة ثانية بإفريقيا لتعزيز العلاقات المغربية الإفريقية

شاهد بالفيديو | حوار بين الملك محمد السادس و بنكيران أثناء مغادرته المغرب صوب اثيوبيا | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | حوار بين الملك محمد السادس و بنكيران أثناء مغادرته المغرب صوب اثيوبيا

حالة إنسانية جد مؤثرة لشابة تعيش التشرد في المحطة بالبيضاء:مي كتقول ليا تتعطيني لفلوس و نوريك باك ونا بغيت غير السترة | حالة خاصة

حالة إنسانية جد مؤثرة لشابة تعيش التشرد في المحطة بالبيضاء:''مي'' كتقول ليا تتعطيني لفلوس و نوريك '' باك '' ونا بغيت غير السترة

فيديو .. أسماء لمنور تلقي أبياتا شعرية في كوب22 | قنوات أخرى

فيديو .. أسماء لمنور تلقي أبياتا شعرية في ''كوب22''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاحنة تدهس شابا في مراكش مات على الفور.. | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

شاحنة تدهس شابا في مراكش مات على الفور..

عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية بسجنفلوري | ثقافة و فنون

عاجل:بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت..سعد لمجرد مريض داخل زنزانته الانفرادية

مثير..بعد السوريين والأفارقة..متسول ياباني يظهر في مدينة مراكش بمناسبة كوب 22 ..شوفو أشنو دار | مجتمع

مثير..بعد السوريين والأفارقة..متسول ياباني يظهر في مدينة مراكش بمناسبة '' كوب 22'' ..شوفو أشنو دار

مثير.. تفكيك شبكة لترويج مواد غذائية ومستحضرات تنظيف مزيفة بفاس+صور | حوادث و حقوق

مثير.. تفكيك شبكة لترويج مواد غذائية ومستحضرات تنظيف مزيفة بفاس+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.