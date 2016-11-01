رسميا..الملك يبدأ اليوم الخميس زيارات إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارات رسمية إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، يستهلها الملك ابتداء من اليوم الخميس ، بالجمهورية الفدرالية

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارات رسمية إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، يستهلها الملك ابتداء من اليوم الخميس ، بالجمهورية الفدرالية الديمقراطية لإثيوبيا.



وحسب بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة بهذا الخصوص فإن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارات رسمية إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، ويستهل الزيارات، ابتداء من يوم الخميس ، 17 نونبر 2016، بالجمهورية الفدرالية الديمقراطية لإثيوبيا.



وأوضح البلاغ بأن هذه الزيارات، تشكل الجزء الثاني من الجولة الإفريقية التي بدأها الملك من دول بإفريقيا الشرقية.





