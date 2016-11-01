الموقع ''المعلوم'' يطالب ''شوف تيفي'' بـ400 مليون بعد نشره للفيديو الفضائحي .. ونحن نعلن التحدي: مستعدون لدفع المبلغ إذا كان ما نشرناه ليس صحيحا ﻿

بعد الصمت غير المفهوم لموقع ''هسبريس'' إزاء الفيديو الذي نشرته ''شوف تيفي'' حول اعتماد هذا الموقع على مواقع إباحية للرفع من عدد زواره، والذي تابعه الرأي العام باشمئزاز كبير، لجأ أصحاب موقع ''هسبريس'' اليوم

شوف تيفي





بعد الصمت غير المفهوم لموقع "هسبريس" إزاء الفيديو الذي نشرته "شوف تيفي" حول اعتماد هذا الموقع على مواقع إباحية للرفع من عدد زواره، والذي تابعه الرأي العام باشمئزاز كبير، لجأ أصحاب موقع "هسبريس" اليوم إلى القضاء للاقتصاص من قناة "شوف تيفي"، من خلال رفعهم "دعوى قضائية غامضة " ضدها بسبب الفيديو المذكور، ومطالبتهم قناتنا بتعويض خيالي عن ما يسمونه ضررا، قدره 400 مليون سنتيم، مع مطالبتهم بالإكراه البدني في حق مدير "شوف تيفي".

إزاء هذا التطور الذي لم يفاجئنا مطلقا، تعتبر "شوف تيفي" لجوء أصحاب "هسبريس" للقضاء خطوة إيجابية للغاية. بالرغم من صمتهم كل هذه المدة عن التوضيح للرأي العام طبيعة "الطرافيك" الذي كانوا يستعينون به، للنفخ في عدد الزوار، من أجل العودة إلى الصدارة بعد انتزاع "شوف تيفي" المركز الأول في ترتيب المواقع الإلكترونية بالمغرب عن جدارة واستحقاق.

اليوم، وأمام هذا المنعطف الذي سلكه أصحاب الموقع المذكور، يبدو أن هناك محاولة جادة لـ"إلهائنا" عن القيام بالأدوار الحقيقية للإعلام في تنوير الرأي العام المغربي، وكذا تشتيت انتباهنا إزاء القضايا الحية التي تشغل بال المجتمع، وغيرها من أساليب الضغط المعروفة والكلاسيكية، التي لا تعبر في واقع الأمر سوى عن أسلوب متقدم للهروب إلى الأمام.. لكن كل ذلك لا يخيفنا، ولا ينقص من عزيمتنا في فضح كل الأساليب الظاهرة والخفية التي تنخر الجسم الإعلامي المغربي من نواته.. لذلك، نقول صراحة لأصحاب موقع "هسبريس" الذين يطالبوننا بأداء 400 مليون سنتيم لـ"جبر الضرر"، باعتبار الفيديو قد تسبب لهم كما يقولون في خسارة فادحة، إنه إذا ما ثبت أن ما نشرناه في الفيديو غير صحيح، فنحن مستعدون لدفع هذا المبلغ كاملا، بل سنسلم لهم رقابنا "وذيك الساعة يديرو فينا مابغاو". لكن للأسف، فهم مقتنعون بصحة كل ما ورد في الفيديو، ويعرفون جيدا أن ما ارتكبوه خطأ فادحا، بدليل أنه مباشرة بعد تفجيرنا للفضيحة، ووقوف الرأي العام على حقيقة استعانتهم بالمواقع الإباحية للرفع من عدد الزوار، وتهكم كثيرون على الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي من هذا السلوك الخفي، لجأ أصحاب هسبريس بسرعة إلى توقيف الإعلانات بالمواقع المذكورة. وهذا ليس سوى رد فعل عن ممارسة فعل غير مقبول في أدبيات المهنة.

إن من حق أصحاب هذا الموقع اللجوء إلى القضاء الذي نثق في نزاهته واستقلاليته، ونحن مستعدون كل الاستعداد للمثول بين يديه، لمعرفتنا المسبقة بأننا أصحاب حق ومبادئ.. علما أن ما نشرناه في الفيديو الذي "زعزع" أصحاب الموقع المذكور، لا يمثل سوى أقل من 10 في المائة من الحقيقة التي نتوفر عليها. وبالتالي، باعتبارنا نتحدث من موقع المدافع عن الحق، لن يخيفنا اللجوء إلى القضاء، ونحن نعرف أنه سيكون عادلا وفيصلا بين من يمتلك الحقيقة وبين من يهرب إلى الأمام من أجل طمسها.. لذلك، نطمئن أصحاب هسبريس، أنه ليقيننا بأن ما نشرناه صحيحا، سوف لن نحذف الفيديو، وسيظل كما أنزل أول مرة. لأن محاربة هذا "الطرافيك" الذي تسلل إلى صحافتنا الإلكترونية، يعتبر بالنسبة لنا قضية وجود. ولن نتنازل أبدا حتى نرى هذا الحقل الإعلامي نقيا، يسوده التنافس الشريف، وتعم فيه الأخلاق ويحكمه الضمير المهني.

إن من غرائب هذه الدعوى، أن أصحاب هسبريس، يعتبرون أنفسهم ضحية فيديو يوثق بالواضح لجوءهم إلى "الطرافيك".. ويقولون إنه تسبب لهم في خسارة مالية فادحة. لكننا بالمقابل، نقول إنهم ربحوا الكثير من وراء هذا الطرافيك، بل نحن الخاسرون الأكبر دون أن ندخل في تفاصيل لازال الوقت متاحا للغوص فيها. لهذا، ندعو المعلنين بأن يطالبوا أصحاب الموقع المذكور بالكشف عن حقيقة زوار موقعهم ومصدرهم. وهذا وحده كفيل بأن يضفي نوعا من المصداقية على عدد من المواقع الإلكترونية في المغرب.. لأن تخليق هذا القطاع وتطهيره، يعتبر بالنسبة لنا معركة وجود.. إذن.. موعدنا القضاء .