مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى ﻿

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم الخميس، على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي تيفلت والخميسات على مستوى الجماعة القروية ''آيت عبو'' حسبما علم لدى

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم الخميس، على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي تيفلت والخميسات على مستوى الجماعة القروية "آيت عبو" حسبما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ، عندما اصطدمت سيارتان من النوع الخفيف، مما تسبب في إصابة سبعة اشخاص كانوا على متن العربتين بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بعدما تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات، فيما لازال باقي المصابين يتلقون الإسعافات الضرورية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الحادثة، وقعت نتيجة اصطدام بين سيارة أجرة من الحجم الكبير "طاكسي" تسير بسرعة جنونية، توفي سائقها على الفور، وسيارة خفيفة كان يقودها عسكري.