 مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الموقع المعلوم يطالب شوف تيفي بـ400 مليون بعد نشره للفيديو الفضائحي .. ونحن نعلن التحدي: مستعدون لدفع المبلغ إذا كان ما نشرناه ليس صحيحا | صحافة

الموقع ''المعلوم'' يطالب ''شوف تيفي'' بـ400 مليون بعد نشره للفيديو الفضائحي .. ونحن نعلن التحدي:

مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى

ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء | مجتمع

ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة | مجتمع

بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة

انفراد.. رجال الحموشي يوجهون ضربة موجعة لتجار المخدرات ويعتقلون الفاسي أكبر بزناس بأكادير..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو | حوادث و حقوق

انفراد.. رجال الحموشي يوجهون ضربة موجعة لتجار المخدرات ويعتقلون ''الفاسي'' أكبر ''بزناس''

مشا فيها.. طبيب يروج القرقوبي حسي مسي بتعاون مع تاجر مخدرات | حوادث و حقوق

مشا فيها.. طبيب يروج القرقوبي حسي مسي بتعاون مع تاجر مخدرات

شركة كازا طرامواي تكشف أسباب اضطراب الرحلات اليوم الخميس | اقتصاد

شركة كازا طرامواي تكشف أسباب اضطراب الرحلات اليوم الخميس

الملك يصل مساء اليوم إلى إثيوبيا التي رفعت راية المغرب لأول مرة منذ سنة1984 | بوليتيك

الملك يصل مساء اليوم إلى إثيوبيا التي رفعت راية المغرب لأول مرة منذ سنة1984

هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو | حوادث و حقوق

هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو

حكومة ''المهدي المنتظر''

مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 17:21 مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى
لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم الخميس، على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي تيفلت والخميسات على مستوى الجماعة القروية ''آيت عبو'' حسبما علم لدى

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم الخميس، على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي تيفلت والخميسات على مستوى الجماعة القروية "آيت عبو" حسبما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ، عندما اصطدمت سيارتان من النوع الخفيف، مما تسبب في إصابة سبعة اشخاص كانوا على متن العربتين بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بعدما تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات، فيما لازال باقي المصابين يتلقون الإسعافات الضرورية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الحادثة، وقعت نتيجة اصطدام بين سيارة أجرة من الحجم الكبير "طاكسي" تسير بسرعة جنونية، توفي سائقها على الفور، وسيارة خفيفة كان يقودها عسكري.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاجعة الخميسات تيفلت الجماعة القروية طاكسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد.. رجال الحموشي يوجهون ضربة موجعة لتجار المخدرات ويعتقلون الفاسي أكبر بزناس بأكادير..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو | حوادث و حقوق

انفراد.. رجال الحموشي يوجهون ضربة موجعة لتجار المخدرات ويعتقلون ''الفاسي'' أكبر ''بزناس'' بأكادير..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو

مشا فيها.. طبيب يروج القرقوبي حسي مسي بتعاون مع تاجر مخدرات | حوادث و حقوق

مشا فيها.. طبيب يروج القرقوبي حسي مسي بتعاون مع تاجر مخدرات

هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو | حوادث و حقوق

هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو

عصابة ملثمين تنفذ عملية سرقة بطريقة هوليودية بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عصابة ملثمين تنفذ عملية سرقة بطريقة هوليودية بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم ..جن يهودي كيهضر من داخل جسد سيدة مغربية على المباشر | بــووز
منذ 29 دقيقة

فيديو صادم ..جن يهودي كيهضر من داخل جسد سيدة مغربية على المباشر

أغنية جديدة للفنان اللبناني سليم عساف بعنوان اه يا بيي | زووم

أغنية جديدة للفنان اللبناني سليم عساف بعنوان ''اه يا بيي''

تصريح خطير من شاب على دعارة المغربيات..شوفو أشنو قال(فيديو) | بــووز

تصريح خطير من شاب على دعارة المغربيات..شوفو أشنو قال(فيديو)

بعد مغادرته الكوب22é رئيس زيمبابوي يخاطب شعبه (فيديو)‎ | قنوات أخرى

بعد مغادرته ''الكوب22é رئيس زيمبابوي يخاطب شعبه (فيديو)‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الموقع المعلوم يطالب شوف تيفي بـ400 مليون بعد نشره للفيديو الفضائحي .. ونحن نعلن التحدي: مستعدون لدفع المبلغ إذا كان ما نشرناه ليس صحيحا | صحافة
منذ 53 دقيقة

الموقع ''المعلوم'' يطالب ''شوف تيفي'' بـ400 مليون بعد نشره للفيديو الفضائحي .. ونحن نعلن التحدي:

مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية بالطريق الوطنية الرابطة بين تيفلت والخميسات..وهذا عدد القتلى

ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء | مجتمع

ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة | مجتمع

بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.