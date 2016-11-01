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ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 17:12 ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء | مجتمع
ها شنو وقع لمواطنة ألمانية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، تمكنت اليوم الخميس، من توقيف مواطنة من جنسية ألمانية، تبلغ من العمر 23 سنة، متلبسة بمحاولة تهريب

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، تمكنت اليوم الخميس، من توقيف مواطنة من جنسية ألمانية، تبلغ من العمر 23 سنة، متلبسة بمحاولة تهريب 22 كلغ و340 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية أن المشتبه فيها كانت على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل والمتجهة نحو مطار ابيدجان، مرورا بمطار محمد الخامس الدولي، قبل أن تكشف عملية المراقبة الأمنية وجود كمية المخدرات داخل حقائبها الشخصية.

وذكر المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للكوكايين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.



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