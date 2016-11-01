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بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 17:11 بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة | مجتمع
بعد فراره لأكثر من 12 سنة..اعتقال ضابط شرطة ممتاز ارتكب جريمة قتل مروعة في حق بزناس بمراكش+صورة
تمكنت المصالح الأمنية مرفوقة بأفراد منتمين لجمعيات حقوقية، ليلة أمس الأربعاء، بمنطقة ''هرايا البيض'' بمدينة آسفي، من اعتقال، ضابط شرطة ممتاز سابق، عقب فراره من يد العدالة لأكثر من 12 سنة، بعد أن أدين

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية مرفوقة بأفراد منتمين لجمعيات حقوقية، ليلة أمس الأربعاء، بمنطقة "هرايا البيض" بمدينة آسفي، من اعتقال، ضابط شرطة ممتاز سابق، عقب فراره من يد العدالة لأكثر من 12 سنة، بعد أن أدين غيابا بـ 10 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جريمة قتل بمدينة مراكش سنة 1998.

وحسب مصادر مسفيوية، فإن الأمر يتعلق بـ"عبد المجيد. ع"، وهو ضابط شرطة ممتاز، اختفى عن الأنظار لسنوات طويلة بعد النطق بالحكم بالسجن في حقه، وهو الأمر الذي جعل جمعيات حقوقية تتقدم بمجموعة من الشكايات للسلطات بمدينة آسفي، والتي كان لها دور في اعتقاله ليلة أمس، بعد أن حاصرته بمنطقة هريا البيض إلى غاية تدخل الشرطة التي قامت بإيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر الذي سيتم نقله إلى مدينة مراكش، لعرضه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أُدين سنة 1998، عندما كان رئيسا لفرقة مكافحة المخدرات بقسم الشرطة القضائية بمدينة مراكش، بعد أن تورط في تعذيب أحد تجار المخدرات بضواحي مراكش، من خلال تعنيفه وضربه في مناطق مختلفة من جسده، قبل أن يقوم بربطه بواسطة حبل إلى سيارته، وجره لمسافة طويلة متسببا في مقتله.

وأوضحت هذه المصادر في كشفها عن تفاصيل هذه القضية بأن "عبد المجيد" وبعد تسجيل جريمة قتل تاجر المخدرات بمراكش ضد مجهول، تم نقله إلى مدينة آسفي، بعد أن تقدمت أسرة الضحية بشكاية تفيد بأن هذا الشرطي متورط في جريمة القتل ، لتتم متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح منذ سنة 2004 التي عرفت انطلاق جلسات المحاكمة التي انتهت بإدانته غيابيا بـ 10 سنوات سجنا نافذا، ما دفعه على الاختفاء لأكثر من 12 سنة.


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المغرب المصالح الأمنية جمعيات حقوقية السجن هرايا البيض السراح تاجر مخدرات

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