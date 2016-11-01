انفراد.. رجال الحموشي يوجهون ضربة موجعة لتجار المخدرات ويعتقلون ''الفاسي'' أكبر ''بزناس'' بأكادير..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو ﻿

وجهت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء، ضربة موجعة لتجار المخدرات بعاصمة سوس، حينما تمكنت خلال عملية أمنية نوعية، من إيقاف الملقب بـــ''الفاسي''، أحد أكبر مزود لتجار المخدرات

"شوف تيفي"

وجهت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء، ضربة موجعة لتجار المخدرات بعاصمة سوس، حينما تمكنت خلال عملية أمنية نوعية، من إيقاف الملقب بـــ"الفاسي"، أحد أكبر مزود لتجار المخدرات بالمنطقة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 45 سنة، على مستوى الحي المحمدي، بعد عملية مراقبة وترصد، حيث ضبطت بحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا قدرت بحوالي 9 كيلوغرامات، كان يعتزم تزويد مروجي المخدرات بها.



وأضاف المصدر ذاته بأن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في نفس الميدان، تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، هذا في الوقت الذي يجري البحث عن عدد من الأشخاص الذي يتعامل معهم المعني بالأمر قصد إيقافهم.





