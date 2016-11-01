مشا فيها.. طبيب يروج القرقوبي حسي مسي بتعاون مع تاجر مخدرات ﻿

كشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن بعين الشق ألقت القبض على تاجر مخدرات، حيث قاد اعتقاله إلى وضع اليد على طبيب قيل أنه يمارس مهنة الطب العام ألقي عليه القبض متلبسا ببيع أوردنونس ديال الأدوية فيها

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن بعين الشق ألقت القبض على تاجر مخدرات، حيث قاد اعتقاله إلى وضع اليد على طبيب قيل أنه يمارس مهنة الطب العام ألقي عليه القبض متلبسا ببيع أوردنونس ديال الأدوية فيها القرقوبي.

وعند تفتيشها لمنزل البزناس وجدت العناصر الأمنية مجموعة من الوصفات الطبية الخاصة بالطبيب المذكور الذي كان يبيعها بأبخس الأثمان وموقعة باسمه حسب مصدر مطلع.

ورغم أن الطب أشرف بكثير من أن تمارس فيه تجارة الأعضاء وتجارة البشر وتجارة المخدرات، حيث بمثل هؤلاء يجب إحداث شعبة اسمها "تجارة الطب" وليس ممارسة مهنة "الطب"، لأنهم يسيئون للطب والمهنة والمجتمع والدولة.