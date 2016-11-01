 شركة كازا طرامواي تكشف أسباب اضطراب الرحلات اليوم الخميس ﻿
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شركة كازا طرامواي تكشف أسباب اضطراب الرحلات اليوم الخميس

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 16:48 شركة كازا طرامواي تكشف أسباب اضطراب الرحلات اليوم الخميس | اقتصاد
شركة كازا طرامواي تكشف أسباب اضطراب الرحلات اليوم الخميس
تسبب انقطاع التيار الكهربائي في شبكة طرامواي الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، في حدوث اضطراب على مستوى الرحلات، دام ساعة واحدة .

''شوف تيفي''+''و م ع''

 تسبب انقطاع التيار الكهربائي في شبكة طرامواي الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، في حدوث اضطراب على مستوى الرحلات، دام ساعة واحدة .

وأفاد بلاغ لشركة كازا- طرامواي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن العطب التقني وقع في حدود الساعة التاسعة والربع صباحا، وحال دون السير العادي لحركة سير الطرامواي والعمل في مركز المراقبة والتحكم.

وأوضح أنه من أجل ضمان سلامة الركاب، تباطأت حركة التنقل إلى غاية الإصلاح التام للعطب، مشيرا إلى أن جميع فرق الشركة تعبأت على الفور بالتعاون مع شركة ''ليديك'' لإعادة التيار الكهربائي في أقرب الآجال.

وتابع المصدر أن الحركة العادية لمجموع عربات الطرامواي عادت إلى طبيعتها تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة والربع صباحا.



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المغرب شوف تيفي طرامواي الرحلات حركة السير العطب سلامة الركاب

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