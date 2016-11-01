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الملك يصل مساء اليوم إلى إثيوبيا التي رفعت راية المغرب لأول مرة منذ سنة1984

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 16:29 الملك يصل مساء اليوم إلى إثيوبيا التي رفعت راية المغرب لأول مرة منذ سنة1984 | بوليتيك
الملك يصل مساء اليوم إلى إثيوبيا التي رفعت راية المغرب لأول مرة منذ سنة1984
يبدأ الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، قبل أن يستكمل جولته الإفريقية الثانية، خلال أسابيع، وتشمل

شوف تيفي

يبدأ الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، قبل أن يستكمل جولته الإفريقية الثانية، خلال أسابيع، وتشمل مدغشقر، كينيا، ونيجيريا.

وأكدت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر إثيوبي، أن الزيارة الأولى للملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999، حيث أن الزيارة ستشهد توقيع 14 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف ذات المصدر، أن رئيس الوزراء الإثيوبي هاتف الملك الإثنين الماضي، وبحثا سوياً ''ترتيبات الزيارة وتبادلا وجهات النظر في مجمل التطورات الإقليمية والقارية''.

وتأتي المكالمة في الوقت الذي اكتملت فيه الإستعدادات لاستقبال الملك في أديس أبابا التي تزينت بالعلم المغربي، الذي رفع في الشوارع الرئيسية من المطار إلى القصر الوطني، لأول مرة منذ العام 1984، إثر انسحاب المغرب من الاتحاد الإفريقي، والذي تستضيف أديس أبابا مقره الرئيسي.
وفي العاصمة الإثيوبية، عكست وسائل الإعلام المحلية الاهتمام الرسمي بزيارة العاهل المغربي، فنقلت محطات التلفزة والإذاعة نبأ الزيارة في صدارة نشراتها الإخبارية.

واعتبر دبلوماسي إفريقي أن رفع العلم المغربي في أديس أبابا العاصمة السياسية لإفريقيا، يحمل رسائل ودلالات من أهمها أنه ''إيذاناً بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي''، كما أن هذه الزيارة التي تأجلت أكثر من مرة، خلال 3 أسابيع مضت، تحمل دلالات سياسية كبيرة نظراً لما تمثله دولة المقر والمغرب من تقل سياسي في الاتحاد الإفريقي.

واعتبر أن الجولة الجديدة للملك محمد السادس، التي تشمل إثيوبيا، مدغشقر، كينيا، ونيجيريا ''نقلة كبيرة'' في مصير العلاقات المغربية الإفريقية.

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