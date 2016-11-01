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هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 16:00 هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو | حوادث و حقوق
هام..حضيو راسكم: نصاب في كازا كيستغل موقع إلكتروني كيبيع الهواتف..وها كيفاش كيسرق الضحايا ديالو
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة أمن آنفا من إيقاف شخص، من أجل النصب المقرون بالسرقة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة أمن آنفا من إيقاف شخص، من أجل النصب المقرون بالسرقة.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعني بالأمر كان يعرض الضحايا لعمليات نصب بطريقة احترافية، عن طريق أحد المواقع الإلكترونية وذلك بإيهامهم باقتناء حاجياتهم المعروضة للبيع، سيما الهواتف الذكية ليقوم بسرقتها بعد تحديد موعد، وذلك باختلاق أعذار كالبحث عن إبرة لنزع المجر الخاص بشريحة الهاتف قبل أن يلوذ بالفرار عبر سيارته.

وأوضحت المديرية بان الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية إثر التوصل بشكايات الضحايا، مكنت من إيقاف المعني بالأمر مع حجز السيارة المستعملة في أعماله الإجرامية، كما تم الاهتداء إلى الشخص الذي اعتاد شراء المسروقات من المعني بالأمر وإيقافه بسوق السلام بالحي المحمدي.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث لازال جاريا مع المعنيين بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهما أمام أنظار العدالة.

 

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