عصابة ملثمين تنفذ عملية سرقة بطريقة هوليودية بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن عصابة ملثمين، قامت حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عملية سرقة داخل مستودع لبيع المواد الغدائية، يوجد بالحي المحمدي بالبيضاء.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن عصابة ملثمين، قامت حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عملية سرقة داخل مستودع لبيع المواد الغدائية، يوجد بالحي المحمدي بالبيضاء.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أفراد العصابة، قاموا بتكسير أقفال المستودع، وسرقوا كمية مهمة من السلع قبل أن يفروا بواسطة سيارة إلى وجهة غير معلومة.



وأضاف المصدر ذاته بأن قيمة المسروقات تصل لملايين السنتيمات، موضحا بأن السلطات الأمنية بالحي المحمدي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.



