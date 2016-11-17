 بعد تمديد فترة اعتقاله..فنانة عربية تخرج عن صمتها في قضية الفنان سعد لمجرد و هذا ما قالته ﻿
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بعد تمديد فترة اعتقاله..فنانة عربية تخرج عن صمتها في قضية الفنان سعد لمجرد و هذا ما قالته

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 15:43 بعد تمديد فترة اعتقاله..فنانة عربية تخرج عن صمتها في قضية الفنان سعد لمجرد و هذا ما قالته | ثقافة و فنون
بعد تمديد فترة اعتقاله..فنانة عربية تخرج عن صمتها في قضية الفنان سعد لمجرد و هذا ما قالته
''هذا ظلم هو مسجون و هي هربانة'' :هكذا عبرت الفنانة العربية رويدا عطية،عن تضامنها مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.

شوف تيفي
''هذا ظلم هو مسجون و هي هربانة'' :هكذا عبرت الفنانة العربية رويدا عطية،عن تضامنها مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.
وقالت روايدا: ''يسعد صباحكم حبايبي وادعوا لسعد الله يفرج عليه ويفرجها ع كل مظلوم.. صراحة ليس من المنطقي أبدا أن يظل سعد لمجرد بالحبس، والتى أدخلته القفص اللعين مختفية، اعتبره ظلم ينحبس بها الطريقة وهي هربانة''.
وبهذا عبرت النجمة السورية رويدا عطية عن استيائها من سجن الفنان المغربي سعد لمجرد في باريس على خلفية قضية الاغتصاب المتهم بها.

بعد تمديد فترة اعتقاله..فنانة عربية تخرج عن صمتها في قضية الفنان سعد لمجرد و هذا ما قالته

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