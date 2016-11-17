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عاجل وبالصور.. بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 15:31 عاجل وبالصور.. بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان
علمت ''شوف تيفي'' بأن أحد شوارع مدينة سلا الجديدة، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب انهيار وسط الطريق.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن أحد شوارع مدينة سلا الجديدة، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب انهيار وسط الطريق.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن السلطات المحلية، حاولت ردم هذه الحفرة لكن دون جدوى، موضحا بأن قطر هذه الحفرة يزداد مع مرور الوقت.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحفرة التي قد تتسبب في وقوع حوادث خطيرة، تم حصرها بواسطة حواجز حديدية، وتم منع المواطنين من المرور بالقرب منها، خاصة أنها تتواجد بالقرب من مدرسة خصوصية ومركز تجاري كبير.

بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان بعد اليابان ..حفرة عميقة وسط الطريق تهدد حياة المارة بسلا واستنفار أمني بعين المكان

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المغرب شوف تيفي سلا الجديدة استنفار أمني حواجز حديدية المواطن

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