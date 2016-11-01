هام لمستخدمي الواتساب..التطبيق يطلق أخيرا خاصية الفيديو..وها كيفاش+فيديو توضيحي ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، خلال الأسبوع الجاري، عن إطلاق شركة ''واتساب'' بشكل رسمي الاتصال المرئي بواسطة الفيديو، بعد اختبارات دامت لنصف العام.

''شوف تيفي''



كشفت وسائل إعلام عالمية، خلال الأسبوع الجاري، عن إطلاق شركة ''واتساب'' بشكل رسمي الاتصال المرئي بواسطة الفيديو، بعد اختبارات دامت لنصف العام.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن تطبيق الواتساب، الذي يعد من أكثر التطبيقات انتشارا في العالم والأكثر تشفيرا وحماية للخصوصيات، أطلق هذه الخاصية الجديدة يوم الاثنين الماضي.

ووضعت شركة الواتساب فيديو، يوضح لمستخدميه طريقة تفعيل خاصية الاتصال بالفيديو.



