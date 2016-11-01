صادم: ميكانيكي يكتشف كما هائلا من ''لحجابات'' تحت كرسي ممثلة مغربية كوميدية شهيرة.. وها كيفاش كتاشف هاذ السحر والشعوذة ﻿

إلى عهد قريب، كان معجبا بها.. منبهرا بأدائها وهي تظهر على شاشة التلفاز كنجمة كوميدية، تنتزع الضحك من الجمهور التواق للنكتة والفكاهة.. إذ بدا الرجل مصدوما، متأثرا بعدما وقف على ما اعتبره حقيقة هذه

شوف تيفي



إلى عهد قريب، كان معجبا بها.. منبهرا بأدائها وهي تظهر على شاشة التلفاز كنجمة كوميدية، تنتزع الضحك من الجمهور التواق للنكتة والفكاهة.. إذ بدا الرجل مصدوما، متأثرا بعدما وقف على ما اعتبره حقيقة هذه الفنانة التي نتحفظ عن ذكر اسمها وهي تلجأ إلى السحرة والمشعوذين..

منذ يومين ، زار ميكانيكي بيضاوي ''شوف تيفي''.. لم يصدق أن تتهاوى صورة فنانة مغربية أمام ما رأته عيناه، ليقول عنها إنها تمارس السحر والشعوذة. وحسب هذا المكيانيكي، إن هذه الفنانة الكوميدية، حجت إليه من أجل إصلاح سيارتها بعد تعرضها لعطل ميكانيكي.. غير أنه بمجرد ما أخذ في التنقيب بداخلها حتى فوجئ بكم هائل من ''لحجابات ولحروزة'' تحت مقعدها.. ليقينه أن مثل هذه الأعمال التي تدخل في صميم الدجل والشعوذة، تتكل عليها الممثلة من أجل التمتع بالحظوة و''القبول'' وطرد العين والحسد، حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل الحصول عليها، من السحرة والشوافات والمشعوذين..

وليست هذه الممثلة وحدها من تلجأ إلى مثل هذه الأعمال الخبيثة.. إذ هناك كثير من هؤلاء، لا يترددون في طرق أبواب الشوافات والمشعوذين، من أجل إعداد التمائم التي يعتقد أصحابها أنها تجلب الحظ وتبعد العين وتنمي الثروة.. ولنا في ذلك أمثلة كثيرة، سيأتي الوقت للكشف عنها ريثما يكتمل مشروع إنجازها..



