عاجل.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده أمام ولاية الأمن بالعيون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي قام قبل أسابيع بإضرام النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بالعيون، لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الخميس، بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية بالبيضاء.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي قام قبل أسابيع بإضرام النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بالعيون، لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الخميس، بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية بالبيضاء.



وكان المعني بالأمر المسمى قيد حياته '' عبد السلام.ص'' والبالغ 47 عاما، قد قام في الثاني من شهر نونبر الجاري بإضرام النار في جسده بالقرب من ولاية أمن العيون احتجاجا على عدم استجابة المسؤولين إلى مطلبه المتعلق بالشغل.



وتجدر الإشارة إلى أن الهالك، ظهر في مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله عن توفره على رسالة توظيف تحصل عليها من شخصية رفيعة.





