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بمبادرة من الملك محمد السادس...جائزة دولية حول المناخ والبيئة هذه قيمتها المادية

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 13:45 بمبادرة من الملك محمد السادس...جائزة دولية حول المناخ والبيئة هذه قيمتها المادية | بوليتيك
بمبادرة من الملك محمد السادس...جائزة دولية حول المناخ والبيئة هذه قيمتها المادية
كشفت رئاسة مؤتمر المناخ الذي تحتضن أشغاله منذ أيام مدينة مراكش، بحضور دولي وازن لزعماء العالم، عن إنطلاق الجائزة الدولية للمناخ والبيئة بمبادرة من الملك محمد السادس.

شوف تيفي

كشفت رئاسة مؤتمر المناخ الذي تحتضن أشغاله منذ أيام مدينة مراكش، بحضور دولي وازن لزعماء العالم، عن إنطلاق الجائزة الدولية للمناخ والبيئة بمبادرة من الملك محمد السادس.

وأعلنت رئاسة مؤتمر كوب 22 بمراكش، عن إطلاق الجائزة الدولية للمناخ والبيئة، بقيمة مالية تبلغ مليون دولار أمريكي.

و تأتي الجائزة حسب ما بثته قناة مؤتمر ''كوب 22''، من أجل دعم الدينامية التي تعرفها الجهود الرامية لمواجهة التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار في مجال مواجهة هذه الآفة الكونية، التي أصبحت تهدد مناطق شاسعة بالنزوح والهجرة.

 

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