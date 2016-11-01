عاجل.. العثور على جثة دركي داخل منزله ببني ملال ﻿

يعرف حي النور بولاد موسى إقليم بني ملال، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب العثور على دركي في عقده الخامس جثة هامدة داخل منزله.

''شوف تيفي''



يعرف حي النور بولاد موسى إقليم بني ملال، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب العثور على دركي في عقده الخامس جثة هامدة داخل منزله.



وحسب مصادر محلية فإن أسرة الدركي القاطنة بمدينة الدار البيضاء، اتصلت بهذا الأخير إلا أن هاتف ظل يرن ليومين دون مجيب، ما اضطرهم إلى الاتصال برجال الدرك الملكي الذين دخلوا إلى منزله، ووجدوه جثة هامدة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي بتعاون مع الشرطة العلمية، قامت بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، بينما تم نقل جثة الدركي البالغ قيد حياته 58 عاما، إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.







