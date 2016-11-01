 توقيف شخص بالراشيدية يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ﻿
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توقيف شخص بالراشيدية يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالراشيدية يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات

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توقيف شخص بالراشيدية يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 12:46 توقيف شخص بالراشيدية يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات | حوادث و حقوق
توقيف شخص بالراشيدية يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات
تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء ، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء ، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، الكائن بدوار ''تيغمرت'' على بعد 140 كيلومترا جنوب الراشيدية، أسفرت عن حجز 19 حقيبة من المخدرات تناهز حمولتها الإجمالية نصف طن تقريبا.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إخضاع شخص آخر، يبلغ من العمر 36 سنة، لإجراءات البحث القضائي، وذلك بعدما تم توقيفه برفقة المشتبه فيه الرئيسي بنفس المكان الذي ضبطت فيه المخدرات المحجوزة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية

 

 

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