ها شنو وقع في ترامواي البيضاء هاذ الصباح ﻿

خرجت صفحة شركة ''ترام كازا'' الرسمية على الفايسبوك قبل قليل، بتوضيح بخصوص التأخر في الرحلات اليوم الخميس، مشيرة إلى وجود حادث خارج عن إرادتهم.

''شوف تيفي''

خرجت صفحة شركة ''ترام كازا'' الرسمية على الفايسبوك قبل قليل، بتوضيح بخصوص التأخر في الرحلات اليوم الخميس، مشيرة إلى وجود حادث خارج عن إرادتهم.

وأوضحت هذه الصفحة الفايسوكية أن الحادث تسبب في اضطراب حركة السير على الخط، موضحة بأن هناك فرقاً تعمل على إعادة حركية السير لحالتها الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الرحلات، توقفت لأكثر من 15 دقيقة، ما تسبب في تأخر المواطنين عن مواعيد التحاقهم بعملهم.



