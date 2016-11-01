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عاجل: تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و الأخير سيبقى ثلاثة أشهر في سجن فلوري دون محاكمة

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 12:06 عاجل: تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و الأخير سيبقى ثلاثة أشهر في سجن فلوري دون محاكمة | ثقافة و فنون
عاجل: تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و الأخير سيبقى ثلاثة أشهر في سجن فلوري دون محاكمة
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، من مصادر قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس، أن مدة الشهادة الطبية التي دفعها محامي ''لورا بريول'' حددت في ثلاثة أشهر

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، من مصادر قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس، أن مدة الشهادة الطبية التي دفعها محامي ''لورا بريول'' حددت في ثلاثة أشهر لمعاناتها النفسية.

وحسب القانون الفرنسي،سيقى سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي طيلة هذه المدة الطويلة خلف القضبان الحديدية قبل الإدلاء بالحكم النهائي مباشرة بعد المواجهة.

و كان المحامي إيريك دوبون عبر عن استيائه من تصرف المشتكية و اعتبرها تسير في اتجاه ابتزاز الفنان المغربي .

وفي سياق متصل تساءل مصدرنا، عن امتناع قاضي التحقيق بقصر العدالة من تمكين لمجرد من السراح المؤقت خصوصا و أنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور.

 

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عاجل: تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و الأخير سيبقى ثلاثة أشهر في سجن فلوري دون محاكمة

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