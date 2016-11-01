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خوفا من الإعتقال...زعيم البوليساريو يتخلف عن السفر لأسبانيا

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 11:53 خوفا من الإعتقال...زعيم البوليساريو يتخلف عن السفر لأسبانيا | بوليتيك
خوفا من الإعتقال...زعيم البوليساريو يتخلف عن السفر لأسبانيا
أوردت مواقع جزائرية، أن زعيم البوليساريو ''إبراهيم غالي'' لن يغادر مخيمات تندوف، بعد أوامر قضائية بتوقيفه مباشرة بعد دخوله الأراضي الإسبانية بعد شكاية لجمعية محلية بكتالونيا.

شوف تيفي

أوردت مواقع جزائرية، أن زعيم البوليساريو ''إبراهيم غالي'' لن يغادر مخيمات تندوف، بعد أوامر قضائية بتوقيفه مباشرة بعد دخوله الأراضي الإسبانية بعد شكاية لجمعية محلية بكتالونيا.

وكان زعيم الإنفصاليين، ينوي الحضور للندوة السنوية المعتادة ''للتضامن'' مع ''الشعب الصحراوي'' التي ستقام بولاية برشلونة، حيث سبق لإبراهيم غالي أن أكد حضوره للندوة التي ستنطلق إبتداءا من يوم غد الخميس إلى غاية السبت المقبل 19 نونبر من الشهر الجاري.

وجاءت أوامر القضاء الإسباني بإعتقال زعيم البوليساريو، على خلفية الشكايات التي يتابع فيها عدد من القياديين في البوليساريو والذين يتجاوز عددهم عشرة إنفصاليين، يتقدمهم إبراهيم غالي ووزير الدفاع الحالي ولد البوهالي، حيث يتابع الجناة بالجرائم المرتكبة ضد الصحراويين المغاربة المحتجزين بالمخيمات منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

من جهة ثانية، كشفت ما يسمى ''بوكالة الصحراء'' التابعة لجبهة البوليساريو صباح اليوم، أن رئيس المجلس الوطني ''خطري أدوه'' هو الذي سيقود الوفد الذي سيشارك في ندوة برشلونة، مكان إبراهيم غالي المهدد بالإعتقال في إسبانيا.

 

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البوليساريو إسبانيا غالي الإنفصاليين برشلونة الإعتقال شوف تيفي

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