خطير..مجرم ملقب بـ ''صبايو'' يروع ساكنة أكادير..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، ليلة أمس الأربعاء، من وضع حد للأفعال الإجرامية لمجرم خطير مقلب بــ''صبايو''، والمبحوث عنه من أجل قضايا تتعلق بالسرقات العنيفة، الضرب والجرح بواسطة السلاح

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، ليلة أمس الأربعاء، من وضع حد للأفعال الإجرامية لمجرم خطير مقلب بــ''صبايو''، والمبحوث عنه من أجل قضايا تتعلق بالسرقات العنيفة، الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والعربدة بالشارع العام.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيه إثر عملية ترصد قامت بها العناصر الأمنية بحي القدس بعد توصلها بمعلومات عن مكان تواجد المعني بالأمر، والذي عاد إلى نشاطه الإجرامي أسابيع من مغادرته للسجن عقب قضائه مدة حبسية من أجل أفعال إجرامية مماثلة.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت استدعاء بعض الضحايا قصد عرض المشتبه فيه عليهم، حيث استطاعوا التعرف عليه بسهولة، ليتم بعد ذلك إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه وتقديمه أمام العدالة.



