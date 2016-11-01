خطير..مجرم ملقب بـ ''صبايو'' يروع ساكنة أكادير..وهذه هي التفاصيل ﻿

''شوف تيفي''
تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، ليلة أمس الأربعاء، من وضع حد للأفعال الإجرامية لمجرم خطير مقلب بــ''صبايو''، والمبحوث عنه من أجل قضايا تتعلق بالسرقات العنيفة، الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والعربدة بالشارع العام.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيه إثر عملية ترصد قامت بها العناصر الأمنية بحي القدس بعد توصلها بمعلومات عن مكان تواجد المعني بالأمر، والذي عاد إلى نشاطه الإجرامي أسابيع من مغادرته للسجن عقب قضائه مدة حبسية من أجل أفعال إجرامية مماثلة.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت استدعاء بعض الضحايا قصد عرض المشتبه فيه عليهم، حيث استطاعوا التعرف عليه بسهولة، ليتم بعد ذلك إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه وتقديمه أمام العدالة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.