للحد من العنوسة: شيخ معروف بالجزائر يطالب الفتيات بالقيام بأمر مثير بالفايسبوك للزواج+فيديو ﻿

خرج إمام المسجد الكبير بالعاصمة الجزائرية، بفتوى مثيرة أصدرها عبر قناة النهار الجزائرية، سمح من خلالها للفتاة الراغبة في الزواج، بنشر عروض عبر الفايسبوك من أجل القضاء على العنوسة.

''شوف تيفي''



خرج إمام المسجد الكبير بالعاصمة الجزائرية، بفتوى مثيرة أصدرها عبر قناة النهار الجزائرية، سمح من خلالها للفتاة الراغبة في الزواج، بنشر عروض عبر الفايسبوك من أجل القضاء على العنوسة.

وحسب موقع قناة النهار فإن الشيخ علي عية، استغرب تجاوز كثير من الفتيات السن المحدّد للزواج، مما تسبب في ارتفاع نسبة العنوسة بالجزائر، وأعطى الضوء الأخضر من خلال استفاضته في برنامج ''بدون تحفظ'' ، لكل من منعها والديها من الزواج أن تشكوهما للقاضي الأول للبلاد باتفاق من الأئمة و الفقهاء.