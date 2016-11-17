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بعد أزبال الطاليان...''فورير'' الوزيرة الحيطي يشعل ''الكوب22''

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 11:06 بعد أزبال الطاليان...فورير الوزيرة الحيطي يشعل الكوب22 | بوليتيك
بعد أزبال الطاليان...''فورير'' الوزيرة الحيطي يشعل ''الكوب22''
خلقت الوزيرة المكلفة بالبيئة جدلا واسعا داخل مواقع التواصل الإجتماعي بعد صعودها لمنصة حفل أحياه الفنان الأمريكي من أصول إفريقية ''مايكون'' مساء أمس، مرتدية مايسمى ''بالفورير'' الذي يصنع عادة من جلود

شوف تيفي
خلقت الوزيرة المكلفة بالبيئة جدلا واسعا داخل مواقع التواصل الإجتماعي بعد صعودها لمنصة حفل أحياه الفنان الأمريكي من أصول إفريقية ''مايكون'' مساء أمس، مرتدية مايسمى ''بالفورير'' الذي يصنع عادة من جلود الحيوانات.
وبمجرد صعود الوزيرة حكيمة الحيطي إلى المنصة مرتدية ''الفورير'' حتى تقاطرت مئات التعاليق، مستنكرة لباس الوزيرة في قمة المناخ التي عقدت لتكثيف الجهود لحماية البيئة التي تعتبر الحيوانات والنباتات أعمدتها الأساسية.
وجاءت تعاليق الفايسبوكيين غاضبة على صورة الوزيرة الحيطي التي بدت سعيدة لسماعها صوت المغني الأمريكي من أصول إفريقية ''مايكون''، فيما جاءت تعاليق بعض النشطاء الفايسبوكيين المدافعين عن البيئة غاضبة.

بعد أزبال الطاليان...''فورير'' الوزيرة الحيطي يشعل ''الكوب22''

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الفورير مايكون الحيطي التعاليق البيئة مراكش شوف تيفي

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