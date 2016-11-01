يا ربي السلامة.. تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل ولد البوليسي لعشيقته بعد ليلة ماجنة بسيدي رحال الشاطئ ضواحي البيضاء ﻿

في جديد جريمة قتل شاب يدعى ''سامي'' وهو ابن شرطي لعشيقته الملقبة بـ ''الدويبة'' أول أمس الثلاثاء، علمت ''شوف تيفي'' أن المعنيين بالأمر، قضيا ليلة ماجنة بمنزل معد للدعارة بمنطقة ''دوار الشرفاء'' بسيدي رحال

''شوف تيفي''



في جديد جريمة قتل شاب يدعى ''سامي'' وهو ابن شرطي لعشيقته الملقبة بـ ''الدويبة'' أول أمس الثلاثاء، علمت ''شوف تيفي'' أن المعنيين بالأمر، قضيا ليلة ماجنة بمنزل معد للدعارة بمنطقة ''دوار الشرفاء'' بسيدي رحال الشاطئ، إلا أن هذه الجلسة الخمرية بين الطرفين، انتهت بقيام الجاني بقتل عشيقته بطريقة مروعة.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الجاني البالغ من العمر 26 عاما، أراد إخفاء جريمته من خلال افتعال حادثة سير بسيارة الشركة التي يعمل بها بمنطقة دار بوعزة ''طماريس''، إلا أن مصالح الدرك الملكي التي حلت بمكان الحادث تبين لها من خلال البحث الأولي بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل.



وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني وخلال محاصرته من طرف رجال الدرك الملكي بالأسئلة، اعترف بجريمته، حيث تم أمس إعادة تمثيل الجريمة بدوار الشرفاء، قبل تسليم المعني بالأمر للعدالة بعد متابعته بتهمة القتل العمد.



