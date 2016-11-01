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مؤثر.. هذا هو سبب وفاة الساحر محمود عبد العزيز وهذا ما كان يفعله آخر أيامه

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 02:07 مؤثر.. هذا هو سبب وفاة الساحر محمود عبد العزيز وهذا ما كان يفعله آخر أيامه | دولي
مؤثر.. هذا هو سبب وفاة الساحر محمود عبد العزيز وهذا ما كان يفعله آخر أيامه
خلفت وفاة رأفت الهجان خلال نهاية الأسبوع الماضي موجة من الحزن والاستياء في مصر والدول العربية، وتساءل العديد عن مرض الساحر الذي لم ينفع معه دواء حيث ظل الأمر سري إلى غاية أن فارق عبد العزيز الحياة

شوف تيفي

خلفت وفاة رأفت الهجان خلال نهاية الأسبوع الماضي موجة من الحزن والاستياء في مصر والدول العربية، وتساءل العديد عن مرض الساحر الذي لم ينفع معه دواء حيث ظل الأمر سري إلى غاية أن فارق عبد العزيز الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى.

رأفت الهجان، الساحر، الكيت كات، كانت كلها أسماء تأثر بها جمهور محمود عبد العزيز الذي غادر إلى دار البقاء، لكن التساؤل الذي ظل مطروحا وهو سبب وفاته، وهو الشيء الذي كشف عنه الإعلامي والكاتب عماد الدين أديب في مقالة له في صحيفة "الوطن" مؤكدا أن الأمر بدأ بخطأ طبي.

وقال عماد الدين أديب "منذ أشهر عدة وبالتحديد في شهر رمضان الماضي بدأت معاناة الحاج محمود بآلام في أسنانه قيل في التشخيص الأول أنها تسوس حاد في الأسنان والضروس يحتاج لجراحة.. أجريت الجراحة في فرنسا وثبت بعد فترة أنه حدث فيها خطأ في استكمال الجراحة، مما أدى إلى دخول فيروسات إلى أعلى الفك ومنها إلى مؤخرة الرأس".

وأضاف أديب أن المعاناة الحقيقية بدأت بعد ذلك، حيث كان الراحل يتناول أدوية كثيرة مسكنة للآلام، لكن دون جدوى، حتى عاد مرة أخرى لفرنسا بعد ظهور أورام خطيرة في فمه خضع حينها لجلسات من الكيماوي من أجل القضاء على السرطان، ليعود إلى القاهرة بعد ذلك.

لكن حسب عماد الدين أديب عاودت الآلام بعد ذلك عبد العزيز إلى أن اكتشف الأطباء أن الفيروس انتقل بسرعة إلى الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ.. وأصبحت الحالة ميؤوس منها وأن المسألة أصبحت مسألة وقت، لكن عبد العزيز أحس بما كان يخالجه وعلم أنها أيامه الأخيرة بعد انتشار المرض دون أن يقولوا له شيئا، إلى درجة أنه أصبح يرفض الطعام خلال الشهرين الأخيرين لكن الأطباء كانوا يمررون له الأكل عبر محاليل في الوريد.

وكشف أديب أن محمود عبدالعزيز شعر بقرب لقاء ربه فكان يكثر من تلاوة ما يحفظ من قرآن ويدعو ربه ضارعا مستغفرا في آخر أيامه.

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محمود عبدالعزيز عماد الدين أديب وفاة باريس مصر

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