 صادم حظيو راسكم.. اعتقال سيدة تمارس الابتزاز وها أشنو كانت كدير لضحاياها ﻿
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صادم حظيو راسكم.. اعتقال سيدة تمارس الابتزاز وها أشنو كانت كدير لضحاياها

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 01:46 صادم حظيو راسكم.. اعتقال سيدة تمارس الابتزاز وها أشنو كانت كدير لضحاياها | حوادث و حقوق
صادم حظيو راسكم.. اعتقال سيدة تمارس الابتزاز وها أشنو كانت كدير لضحاياها
يبدو أن الابتزاز أصبح رياضة وطنية، فبعد سعد لمجرد الذي يعيش أيام كحلة في الحبس في قضية طالعة منها رائحة الابتزاز، والصنهاجي الذي يتماثل للخروج من قضية ابتزاز أيضا، كشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن

شوف تيفي

يبدو أن الابتزاز أصبح رياضة وطنية، فبعد سعد لمجرد الذي يعيش أيام كحلة في الحبس في قضية طالعة منها رائحة الابتزاز، والصنهاجي الذي يتماثل للخروج من قضية ابتزاز أيضا، كشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن فكازا شدات سيدة تمارس نفس الجرم في حق ضحايا.

وقال مصدر مطلع أن المعنية بالأمر متورطة في قضايا الإبتزاز والتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو تتضمن مشاهد إباحية.

وحسب معطيات حصلت عليها "شوف تيفي" فإن السيدة تبلغ 54 سنة، حيث تصور ضحاياها في أوضاع مخلة بالحياء، وتبدأ في تهديدهم عبر الهاتف، إذ تطالبهم بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها للصور ومقاطع الفيديو التي تخصهم.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ابتزاز سيدة اعتقال أمن تهديد

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