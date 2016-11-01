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أبو النعيم يواجه القناة الثانية الأسبوع المقبل

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 01:33 أبو النعيم يواجه القناة الثانية الأسبوع المقبل | صحافة
أبو النعيم يواجه القناة الثانية الأسبوع المقبل
كشف مصدر مقرب من هيئة المحامين الذين يؤازرون المثير للجدل الشيخ أبو النعيم الذي يتابع في قضية أمام محكمة الابتدائية بالدار البيضاء سيحضر أمام المحكمة يوم الاثنين القادم.

شوف تيفي

كشف مصدر مقرب من هيئة المحامين الذين يؤازرون المثير للجدل الشيخ أبو النعيم الذي يتابع في قضية أمام محكمة الابتدائية بالدار البيضاء سيحضر أمام المحكمة يوم الاثنين القادم.

وتعود تفاصيل قضيته حينما رفعت القناة الثانية على الشيخ المذكور قضية أمام المحكمة الابتدائية بتهمة السب والقذف، بعد أن نعتها بقناة صهيونية تنشر الفساد والإفساد.

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أبو النعيم القناة الثانية المغرب المحكمة الابتدائية

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