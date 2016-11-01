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جون كيري: مباحثاتي مع محمد السادس إيجابية جدا وأنا وأوباما ممتنان لعلاقتنا مع الملك

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 01:17 جون كيري: مباحثاتي مع محمد السادس إيجابية جدا وأنا وأوباما ممتنان لعلاقتنا مع الملك | بوليتيك
جون كيري: مباحثاتي مع محمد السادس إيجابية جدا وأنا وأوباما ممتنان لعلاقتنا مع الملك
وصف كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، المباحثات التي أجراها على انفراد مع الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالجناح الملكي بقصر المؤتمرات بمراكش، بـ''الشاملة'' و''الإيجابية جدا''.

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وصف كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، المباحثات التي أجراها على انفراد مع الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالجناح الملكي بقصر المؤتمرات بمراكش، بـ"الشاملة" و"الإيجابية جدا".

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في تصريح للصحافة: "أجريت مع جلالة الملك مناقشة شاملة جدا وإيجابية جدا"، مضيفا أن "الرئيس باراك أوباما وأنا ممتنان لنوعية العلاقات التي تربطنا بجلالة الملك، والمغرب والحكومة".

وأشاد كيري في هذا الإطار بالتعاون الكبير بين الرباط وواشنطن في مجال مكافحة التطرف العنيف وفي مجال التغير المناخي.

وسجل كيري أن المغرب بذل جهودا مدهشة باستضافته الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22)، معربا عن ثقته في أن هذا المؤتمر العالمي المنعقد بمراكش سيتوج بإعلان قوي يكرس اتفاق باريس حول المناخ

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شوف تيفي محمد السادس جون كيري كوب22 إعلان مراكش المناخ

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