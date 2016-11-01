''الشاب خالد'' يدخل عالم التمثيل في مسلسل عربي يشارك فيه المغرب ﻿

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الشاب خالد سيقدم دورا شرفيا في مسلسل عربي مشترك سيصور جزؤه الأكبر في الجزائر والجزء الآخر في مصر، لمدة شهرين، وسيشارك فيه أبرز نجوم الدراما في الجزائر وسوريا والأردن

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ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الشاب خالد سيقدم دورا شرفيا في مسلسل عربي مشترك سيصور جزؤه الأكبر في الجزائر والجزء الآخر في مصر، لمدة شهرين، وسيشارك فيه أبرز نجوم الدراما في الجزائر وسوريا والأردن والمغرب وتونس، فيما سيشارك الشاب خالد كضيف شرف.

وذكرت المصادر ذاتها أن عملية تصوير أكبر عمل درامي عربي (عائلات من الشمال) مشترك بين الجزائر وسوريا والأردن وتونس والمغرب ومصر وليبيا ستنطلق بداية شهر يناير القادم.

وحسب شركة "ا- دي -زاد -برودكسيون" فإنه تم الاتفاق مع عدد من ألمع نجوم الدراما في الوطن العربي، حيث تم الاتفاق في سوريا مع عباس النوري واحمد حجازي والفنانة عبير شمس الدين ولينا كرم ومايا فرح والفنانة مايا سويف إبراهيم وتمارة الدراوشة والفنان يزن السيد، إضافة إلى الفنانة سلمى المصري.

وتتكفل بعملية الكاستينغ في الدول العربية الأخرى شركات متخصصة وستنطلق هذه العملية من الجزائر.