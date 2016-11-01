سيارة نقل شعلات فيها العافية بدرب عمر وها أشنو كان فيها ﻿

في غفلة من السائق فاجأت سيارة خاصة بنقل السلع في درب عمر المارة باشتعال النيران فيها، حيث كانت محملة بأكوام من الأثواب.

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في غفلة من السائق فاجأت سيارة خاصة بنقل السلع في درب عمر المارة باشتعال النيران فيها، حيث كانت محملة بأكوام من الأثواب.

وكشف شاهد عيان أن عشية اليوم الأربعاء عرف درب عمر استنفارا بسبب النيران التي أكلت السيارة والسلعة المتواجدة على مثنها بزنقة محمد سميحة القريبة من شارع محمد الخامس ودرب عمر.

وأضاف أنه من المرجح أن تكون سيجارة قد تسببت في اشتعال النيران، في حين تم فتح تحقيق بعد حلول السلطات المحلية في عين المكان.