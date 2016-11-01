 سحب اسمي بنكيران والرميد من تصنيف أغنياء ساسة المغرب وتم تعويضهما بهذين الاسمين ﻿
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سحب اسمي بنكيران والرميد من تصنيف أغنياء ساسة المغرب وتم تعويضهما بهذين الاسمين | بوليتيك

سحب اسمي بنكيران والرميد من تصنيف أغنياء ساسة المغرب وتم تعويضهما بهذين الاسمين

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سحب اسمي بنكيران والرميد من تصنيف أغنياء ساسة المغرب وتم تعويضهما بهذين الاسمين

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 00:33 سحب اسمي بنكيران والرميد من تصنيف أغنياء ساسة المغرب وتم تعويضهما بهذين الاسمين | بوليتيك
سحب اسمي بنكيران والرميد من تصنيف أغنياء ساسة المغرب وتم تعويضهما بهذين الاسمين
بعد يومين من نشر موقع ''طوب ريتشيست ''، المتخصص في تصنيف أغنياء العالم، تقريرا كشف عن تواجد عبد الإله بنكيران وزير العدل مصطفى الرميد ضمن أغنى عشرة شخصيات مغربية، قامت المجلة المذكورة بتحيين التصنيف

شوف تيفي

بعد يومين من نشر موقع ''طوب ريتشيست ''، المتخصص في تصنيف أغنياء العالم، تقريرا كشف عن تواجد عبد الإله بنكيران وزير العدل مصطفى الرميد ضمن أغنى عشرة شخصيات مغربية، قامت المجلة المذكورة بتحيين التصنيف وسحب اسميهما، وعوضتهما باسمين آخرين.

التصنيف الذي كان قد أثار ضجة بعد صدوره بعد وضعه بنكيران والرميد في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، عاد ليضع بدلهما اسمي الراحل إبراهيم زنيبر، مدير ''ديانا هولدينغ'' وأنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لشركة الضحى.

وحسب التصنيف المحين للمجلة، فقد جاء الملك محمد السادس في الرتبة الأولى، فيما حل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة الثامنة رجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة.

 

 

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شوف تيفي بنكيران الرميد أغنياء تصنيف الصفريوي زنيبر

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