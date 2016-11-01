هكذا تم القبض على ''العفريت'' وصديقة اللذين ظهرا في شريط فيديو وهما يسرقان سيدة ﻿

أكدت مصادر إعلامية محلية أن حراسة أمنية لصيقة فرضت على منزل عائلة ''العفريت''، الذي ظهر في فيديو رفقة صديقه وهما يحاولان سرقة حقيبة فتاة بالعنف بحي تاركة بمراكش، في انتظار تحليل شريط الفيديو.

شوف تيفي

أكدت مصادر إعلامية محلية أن حراسة أمنية لصيقة فرضت على منزل عائلة ''العفريت''، الذي ظهر في فيديو رفقة صديقه وهما يحاولان سرقة حقيبة فتاة بالعنف بحي تاركة بمراكش، في انتظار تحليل شريط الفيديو.

تفاصيل إلقاء القبض على السارقين، جاء فيها أن عناصر أمنية كانت بلباس مدني تراقب منزل المجرم ''العفريت''، وحينما كان هذا الأخير يهم بولوج منزل عائلته، على الساعة الرابعة من صباح أول أمس الثلاثاء، انقض عليه رجال الأمن وتم اقتياده إلى مركز الشرطة. ''العفريت'' أخبر عناصر الشرطة بمكان تواجد شريكه، فتم اعتقاله من داخل منزل عائلته بنفس الحي وهو نائم.

وقد أصدرت ولاية أمن مراكش بلاغا تؤكد أنه انطلاقا من الفيديو التي تناولته بعض الجرائد الإلكترونية، حول السرقة التي نفذها شخصين على متن دراجة نارية ''س 90'' واستيلائهما على حقيبة يدوية لسيدة في حي تاركة، قامت بتحريات فورية مباشرة، تم خلالها استغلال جميع المعطيات وصور الفيديو التي تم التقاطها، وكذا استثمار الوسائل التكنولوجية في التشخيص والتحري، تكللت بإيقاف الفاعلين اللذين تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم للعدالة بتنسيق مع النيابة العامة.