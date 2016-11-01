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لهذه الأسباب غاب جون كيري اليوم عن قمة المناخ رغم تواجده في مراكش

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 00:13 لهذه الأسباب غاب جون كيري اليوم عن قمة المناخ رغم تواجده في مراكش | بوليتيك
لهذه الأسباب غاب جون كيري اليوم عن قمة المناخ رغم تواجده في مراكش
غاب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي اليوم عن أشغال قمة المناخ المنعقدة في مراكش، وظل كرسيه شاغرا في جلسة اليوم المخصصة لإفريقيا، والتي ترأسها الملك محمد السادس.

شوف تيفي

غاب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي اليوم عن أشغال قمة المناخ المنعقدة في مراكش، وظل كرسيه شاغرا في جلسة اليوم المخصصة لإفريقيا، والتي ترأسها الملك محمد السادس.

وكان كيري قد حل ليلة أمس الثلاثاء بمطار مراكش واستقبل من طرف محمد حصاد وزير الداخلية. وعن أسباب هذا الغياب ذكرت جريدة ''لوبوان'' الفرنسية أن كيري وجد نفسه في مأزق حقيقي بسبب موقف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب من اتفاقية المناخ. مما دفعه إلى الاستنجاد بعشرات الشركات الأمريكية التي أكدت رغبتها في التحول نحو الطاقات المتجددة، في محاولة لثني ترامب عن مواقفه الرافضة لجهود الدول المصنعة في التقليص من انبعاثات ثنائي أوكسيد الكاربون المسؤول الرئيسي عن تحرر الأرض.

حيث وجهت 360 شركة دعوة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب لاحترام اتفاقية المناخ، وذلك بفضل جهود كيري المتواصلة لتغيير مواقف ترامب.

ومن بين الشركات التي وقعت على الدعوة نجد كبريات الشركات الأمريكية العالمية مثل النايك، هيلتون، باكارد، مارس، كاب وغيرها من الشركات. فكيري يعيش إحراجا كبيرا و لايجد مايقدمه للمجتمعين في قمة المناخ، بالتالي يحاول الخروج من المأزق بتقديم وعود عملية لقمة كوب 22 قبل إعلان نهاية أشغالها في 18 يونيو الجاري.


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شوف تيفي المغرب وزير الخارجية الأمريكية مراكش أشغال قمة كوب22 غياب

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