الشرطة تستعين بالعربات الفلاحية لتوقيف مروجين للمخدرات بتارودانت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بمنطقة تارودانت، إعتقلت مروجين للمخدرات في منطقة تضم ضيعات فلاحية، حيث تنكر رجال الأمن داخل موكب مموه مشكل من شاحنات وعربات فلاحية.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بمنطقة تارودانت، إعتقلت مروجين للمخدرات في منطقة تضم ضيعات فلاحية، حيث تنكر رجال الأمن داخل موكب مموه مشكل من شاحنات وعربات فلاحية.

وتمكنت فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، عشية اليوم الأربعاء، من إيقاف مروجين للمخدرات على مستوى دوار "بوضماس" بجماعة البويضة بدائرة أولاد تايمة، الخاضع لنفوذ الدرك الملكي، حيث ينشط المروجيْن في ممارسة نشاطهما، بفضل خطة أمنية إستعملت فيها آلات فلاحية من جرارات وشاحنات وعربات.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية من إيقاف المروج الرئيسي الملقب بــ"لطفي" (43 سنة) وأحد مساعديه، بالإضافة إلى 16 شخصا من زبنائهما؛ كما تم حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا قدر وزنها بحوالي كيلوغراما بالإضافة إلى أربعة أكياس كبيرة الحجم من القنب الهندي والتبغ المهرب، إلى جانب سكين من الحجم الكبير (سيف) و 05 سكاكين متوسطة الحجم تستعمل في تقطيع المخدرات وكذا أربع دراجات نارية وهواتف نقالة بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم.

هذا، وجرى نقل جميع الموقوفين إلى مقر المنطقة الاقليمية للأمن بتارودانت، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





